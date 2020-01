Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je tu

"No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. (Jn 17,20 - 21).

Takto by sme mohli pokojne začať úvod k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa už pravidelne uskutočňuje nielen u nás, ale po celom svete. Tohtoročnou témou je : Preukázali nám neobyčajnú láskavosť. (Sk 28,2)

Problémy, aj keď malé, by sme mohli nájsť už v počiatkoch kresťanstva, čo máme možnosť prečítať si v Prvom liste Korinťanom apoštola Pavla, keď im píše:„Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista,všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku “ (1 Kor 1, 10). Viacmenej to sa nám darí dodnes. Veď vo viere v Krista sme všetci zajedno. A dokonca aj v mnohom inom.

Je síce fakt, že roztržky vo vnútri kresťanstva sa objavovali pravidelne a že ich bolo veľa (za najväčšiu tragédiu po Veľkej schizme sa považuje odtrhnutie protestantov od katolíkov)...ale stále sú takí, ktorí sú ochotní viesť dialógy a namiesto hádok, konfliktov a opovrhovania sú schopní vzdať sa pýchy a obliecť si pokoru. To viete, že "nie je sluha väčší, ako Pán"(Jn 13, 16).

A keď už máme ten Týždeň modlitieb, trošku by som chcela pripomenúť práve oblasti, spolupráce, či akékoľvek náznaky solidarity a spolupráce , ktoré nám nielen blízka história, ale aj súčasnosť, predostreli fakt, že časy , kedy sme sa s bratmi protestantmi navzájom upaľovali a sekali si hlavy, sú už (dúfam) nenávratne preč. (toto berte prosím s nadhľadom a humorom, inak vám neporadím).

Jedným z možných dôvodov neustále sa zvyšujúceho počtu a množstva spoluprác vovnútri kresťanstva je asi aj fakt, že sa v jednotlivých denomináciach začínajú čoraz viac objavovať charizmatické hnutia, teda hnutia prezentujúce a veriace v Silu a Dary Ducha Svätého (presne podľa Písma).

Buďme reálni, ani samotná anglická kráľovná Alžbeta I. nemala oficiálne plány zničiť katolíkov vo svojej krajine, pokiaľ boli ochotní byť lojálni voči nej a jej vláde, čo by som možno aj považovala za ústretovosť protestanta voči katolíkovi... ( ale takto ďaleko nechcem ísť, evidentne sa v tom historici stále akosi nevedia zhodnúť, ani to vyvrátiť...).

Skúsme ísť bližšie. Včera mali v USA Deň Martina Luthera Kinga Jr., ktorý napriek tomu, že bol protestant (baptistický pastor), jeho boj za občianske slobody v krajine spojili všetkých a mnoho katolíckych organizácii aj osobností sa spojili a rozhodli sa byť mu v tomto boji po boku, čo nám ukazuje, že hodnoty oboch sa navzájom nevylučujú (veď sme predsa len jedno).

Nemožno zabudnúť ani na blízke priateľstvo Pápeža Jána Pavla II a Ronalda Reagana, ktorí odhodili svoje odlišnosti v praktizovaní viery a spojili sa v boji za ľudské práva a proti ZSSR .

A čo tak Pro Life hnutia? Lila Rose a jej Live Action spája nielen kresťanov vo vnútri (aktivisti a osobnosti ako Lisa Bevere, Graham Allen, Kaya Jones a iní, ktorí sú všetko protestanti) , ale aj vonku s inými náboženstvami (a tak tu máme priateľstvo Lili a Bena Shapira, ktorý je Žid).

A čo politická scéna súčasnosti a worship scéna? Mnohých "znalcov" worship hudby možno prekvapilo, že sa Sean Feucht, inak člen Bethelu, rozhodol kandidovať do amerického senátu. Napriek príslušnosti k protestantizmu dostal "ako dar" silnú podporu katolíkov v USA. Možno práve preto, že sa rozhodol prezentovať hodnoty spoločné pre všetkých kresťanov (a zas, predsa sme len jedno).

Nemožno vynechať ani hudobnú scénu. Teraz však nie sekulárnu. V Augsburgu existuje Dom modlitieb vedený katolíckym teológom Johannesom Hartlom, ktorý pravidelne pozýva na svoje akcie medzi inými aj svojho priateľa Jeremyho Riddla, ktorý kedysi tiež reprezentoval Bethel. Viete si predstaviť, že na mieste, kde slúžia omše katolícki kňazi, vedie worship protestantský pastor? Nie je to len možné, ale najmä reálne.

Nedávno ma prekvapila ďalšia spolupráca. A to katolíka Matta Mahera a Stephany Gretzingerovej, zas z Bethelu. Na svätú omšu by asi spolu nešli, ale Chvály a Spevy vedú spolu dokonale. A priateľstvo je to krásne.

Že je to na dobrej ceste , o tom svedčí aj Matt Whitman z The Ten Minute Bble Hour, ktorý pravidelne obchádza ako protestant všetky chrámy kresťanských denominácii , aby zistil, v čo vlastne jeho "iní súrodenci" vlastne veria a ako slúžia omše. Ekumenizmus vo forme You Tube videí :).

A tak vám pri príležitosti tohto výnimočného Týždňa prajem len mier a pokoj a ak budete mať čas, zastavte sa dnes večer na Ekumenickú bohoslužbu slova vo františkánskom kostole v Bratislave , ktorá sa uskutoční o 17.30 :).