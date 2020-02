Oscar v znamení Downovho syndrómu a Maori

Vždy som šťastná z toho, keď sa veľké udalosti nesú na vlne plnej hodnoty človeka a nie na vlne škandálov. Tie nechám iným. Ja sa dnes sústredím na dva krásne, pre mňa najdôležitejšie, atribúty odovzdávania tohtoročných Oscarov.

A tie sú veru nadmieru úžasné. Tohtoročné Oscary totiž nesú dve veľké prvenstvá. A nie, nie je to len Brad Pitt a jeho prvý Oscar za herecký výkon. Je to čosi omnoho "suprovejšie".

Tento rok sme totiž mohli byť svedkami momentu, kedy sa na pódium za účelom odovzdávania Oscara dostal herec s Downovým syndrómom. Zachary Gottasagen, hlavná hviezda úspešného filmu The Peanut Butter Falcon (mohol by byť už konečne k zhliadnutiu aj na Slovensku). Zack, skvelý výkon. Extra chromozóm predsa nedefinuje hodnotu človeka. Konečne je to vidno aj v rámci takýchto veľkých udalostí.

Ďalšie prvenstvo môžeme zaznamenať pri cenách za Najlepší adaptovaný scenár. Sošku v tejto kategórii vôbec po prvý krát v histórii odovzdávania prevzal "pôvodný obyvateľ", respektíve ich potomok, Maori, Taika Waititi. Len doplním, že nikdy predtým nebol na Oscara dokonca ani nominovaný nik, kto pochádzal priamo z rodiny, v ktorej bol čo i len jeden rodič z pôvodného obyvateľstva (v tomto prípade otec, Maorijský farmár - https://www.instagram.com/p/B8X4drnptwK/ )

Čo dodať? Chalani, obrovské gratulácie!

A tu sú páni v akcii :)

video //www.youtube.com/embed/HAsO2CE2bGk

video //www.youtube.com/embed/be8DZX0gbJQ

Zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=be8DZX0gbJQ

https://www.youtube.com/watch?v=HAsO2CE2bGk